Mario Mazzoleni lancia un appello ai napoletani

Mario Mazzoleni, ex arbitro e fratello di Paolo, altra ex giacchetta nera, ha parlato a Radio Punto Nuovo tornando sull’episodio che ha infuocato gli animi nell’ultimo turno di campionato. "Il mio parere è lo stesso che ha avuto la terna arbitrale, cioè che è Llorente a fare fallo – ha detto -. Noi vediamo il calcio dalla parte degli arbitri, il problema è che l'arbitro è dovuto a prendere decisioni, e che piacciano o no, devono essere accettate. L'azione è proseguita, il direttore di gara non è ritornato sulla decisone perché dal punto di vista arbitrale non ne aveva bisogno".

"Amo Napoli e spero che vinca lo scudetto, spesso però rimuginate troppo sugli episodi arbitrali" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 14:51