Ucciso Mario Pineida, Ecuador sotto choc: il calciatore della nazionale e del Barcellona SC è stato freddato

Il calciatore di appena 33 anni sarebbe stato vittima di un commando di sicari che lo avrebbero colpito all'esterno di un negozio, la tragedia e il comunicato del club

La sua tragica scomparsa ha sconvolto l’Ecuador, come il Barcellona SC e l’ambiente del calcio che si è misurato con il talento di Mario Pineida, 33enne difensore del club e della sua Nazionale, morto assassinato nel pomeriggio a seguito di un attacco armato. Un evento che sta assumendo i contorni, sempre più inquietanti dell’esecuzione, stando a quel che si apprende dai media locali, in particolare da “La Hora”.

Una perdita sconvolgente, per la sua famiglia e l’intero Paese che pare avvolto da una spirale inesauribile di violenza. E che travolge anche un protagonista assoluto della scena internazionale, in qualità di giocatore dell’Ecuador.

L’attentato a Mario Pineida

L’attentato, così pare dalle prime informazioni, si è consumato intorno alle 16:30 locali nel quartiere Samanes 4, nella zona nord di Guayaquil città nella quale si trovava Pineida all’esterno di un negozio. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Nazionale, che ha immediatamente isolato la scena del crimine, Pineida si trovava all’esterno di una macelleria quando è stato raggiunto da un commando di sicari armati che ha aperto il fuoco contro di lui e un’altra persona che, stando ai media locali, dovrebbe essere sua moglie.

Il calciatore è morto dopo essere stato letteralmente crivellato dai colpi esplosi, mentre la seconda vittima dell’agguato sarebbe la compagna che si trovava accanto. La conferma ufficiale dell’identità è arrivata poco dopo direttamente dal Ministero dell’Interno, si legge sul catalano Sport.

Il comunicato ufficiale

Stamani, i social ufficiali riportano anche il comunicato ufficiale del club che ha espresso dolore e vicinanza alle persone investite da una simile tragedia, per la violenza e l’efferatezza del delitto.

La notizia della sua morte ha destato immediata emozione tra i giocatori, i membri dello staff e gli addetti ai lavori del Barcelona SC.

Pineida era un volto noto e rispettato del calcio locale, un laterale sinistro di grande esperienza con diverse presenze anche con la maglia della “Tricolor”.

Secondo quanto riporta il sito “O Globo”, media brasiliano riferimento dell’informazione sudamericana, Pineida sarebbe il quarto giocatore professionista a essere assassinato in Ecuador.

Secondo il quotidiano “Ecuavisa”, il crimine è avvenuto poche ore dopo che il presidente del club, Antonio Álvarez, aveva rivelato in una lettera pubblica che un giocatore del Barcellona aveva richiesto una protezione speciale perché “aveva ricevuto minacce di morte”, senza però specificare alcun nome.

La spirale di violenza travolge il calcio

Il suo club, il Barcelona SC, ha reagito con sgomento diffondendo una nota in cui esprime profondo cordoglio e invita i tifosi a unirsi in preghiera per la famiglia. Un dramma enorme, anche per il calcio che perde un altro giovanissimo calciatore in un episodio di violenza senza apparente spiegazione e che attende risposte.

Pineida, 33 anni, era Nazionale ecuadoriano e ha disputato le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022. Ha anche giocato nel Fluminense nel 2022.