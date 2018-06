Marion Bartoli dice ancora basta

Marion Bartoli ha annunciato il secondo ritiro dal tennis, che dovrebbe essere quello definitivo. La campionessa di Wimbledon 2013, che aveva chiuso la carriera proprio qualche settimana dopo il quel trionfo, aveva poi subito un profondo cambiamento fisico, arrivando a perdere fino a 30 kg: solo nel 2016 la francese ammise il disturbo alimentare che l’aveva afflitta.

Dopo aver annunciato la volontà di tornare sui campi ad inizio 2018, nuovi problemi fisici all’anca e alla spalla, oltre alla ricomparsa di qualche chilo di troppo, avevano rinviato il rientro nel circuito, ora cancellato attraverso un tweet della stessa ex tennista, presente al Roland Garros nei panni della giornalista: "Rinuncio alla mia intenzione di ritornare in campo. L'aumento del carico di allenamento ha causato ancora una volta un dolore alla spalla destra…. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa splendida avventura. Mi prenderò ora il tempo per riflettere sui vari progetti professionali… Desidero insegnare cio' che ho imparato e mi piacerebbe farlo con una giocatrice aiutandola ad esprimere il suo massimo potenziale ".

