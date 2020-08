Non bastano 30 tappe vinte in volata: Mark Cavendish è stato escluso dal prossimo Tour de France, in programma il 29 agosto. Scelta sorprendente della Bahrain-McLaren, che ha deciso di fare a meno di uno dei più grandi sprinter della storia della Grande Boucle e di puntare su Mikel Landa.

L’esclusione del 35enne Cavendish segue quella, altrettanto clamorosa, di Geraint Thomas e Chris Froome da parte del Team Ineos, fatta pochi giorni fa.

OMNISPORT | 21-08-2020 17:53