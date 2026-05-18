Testimone di un evento storico per Jannik e l'Italia non ha mai lasciato il suo posto e si è "riscattato" dopo l'assenza su cui aveva scherzato il campione per seguire la sua passione, la F1

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A Jannik Sinner è riuscita l’opera più stratificata della sua intera carriera, quella di un ragazzino che da San Candido è partito coltivando più che un sogno, l’ambizione di riuscire a edificare quell’opera completa che ha sancito la vittoria agli Internazionali d’Italia di un italiano, 50 anni dopo Adriano Panatta.

Siglinde, la più seguita e la più inquadrata, ha patito come e più di Jannik mentre Hanspeter celava dietro a un apparente autocontrollo le vibrazioni recepite nel corso della semifinale e poi della finalissima. E Mark Sinner? Il fratello maggiore del campione di Roma era lì anche stavolta, accanto alla sua fidanzata e a Laila Hasanovic, compagna del fratello.

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Mark Sinner, il fratello tifoso di Jannik

Mark Sinner era presente, nel box riservato ai familiari di Jannik, con minore apprensione rispetto a mamma Siglinde che si è allontanata più volte nel corso degli ultimi due decisivi (e tormentati) match del figlio a Roma, dove ancora una volta ha riscritto la storia del tennis italiano. Suo fratello maggiore, arrivato nella Capitale per supportarlo, ha assistito alle partite in programma senza cedere, senza mai lasciarlo mostrandosi presente e attento.

D’altronde non sono mancati i momenti di apprensione, quando Sinner in campo ha accusato un malore di complicata definizione ma con l’adeguato supporto, anche psicologico, ha recuperato l’equilibrio necessario per affrontare una finale contro Ruud in grandissima forma.

ha accusato l’emozione, la tensione come ha ammesso egli stesso, poi, ai microfoni ma anche la sua famiglia, Mark compreso, hanno avvertito la medesima sensazione che ha illustrato a posteriori il numero 1 del mondo. Ieri, più che mai, il loro affetto, il loro supporto, oltre al suo staff sempre presente agli Internazionali ha contribuito a ritrovare di certo il baricentro necessario per concentrazione e focus.

Mark Sinner è stato testimone oculare di un evento storico per l’Italia e Roma che ha ritrovato un re azzurro. Per essere in campo tre giorni, e godere con i suoi genitori di questa svolta, il fratello maggiore di Jan si è organizzato per via dell’impegno che comporta il suo lavoro, un’attività di grande supporto e responsabilità sociale e umana. Con lui la sua fidanzata, molto spesso presente nel box riservato ai suoi ospiti.

ANSA

Mark Sinner

I genitori Hanspeter e Siglinde

Sinner ha un riferimento fondamentale, che ha esplicitato e condiviso anche a Roma, nella sua famiglia, nella sua Sesto dove si trova la struttura alberghiera che gestiscono i suoi genitori: nulla è però mutato nel loro stile di vita. L’ascesa inarrestabile del campione altoatesino ha modificato solo parzialmente la vita dei suoi genitori, Hanspeter e Siglinde e di suo fratello, Mark. Haus Sinner è un albergo che riflette il sogno di una vita di lavoro, sacrifici e dedizione assoluta che testimonia, anche, la concretezza della famiglia e l’educazione ricevuta.

I genitori di Sinner possiedono e seguono una struttura ricettiva a Sesto dal 2022, dopo aver gestito un rifugio tra le loro montagne, in Val Pusteria per la maggior parte della loro vita lavorativa. Un lavoro impegnativo, svolto con cura e passione che li ha portati a trascorrere tra le loro montagne l’intera esistenza.

La loro è una famiglia nota, in questo centro delle Dolomiti al confine con l’Austria, ed è qui che torna e si rifugia quando vuole ritrovarsi. Non sappiamo se i prossimi tre giorni di stop, in attesa del Roland Garros e Parigi saranno qui.

Che lavoro fa Mark Sinner

Suo fratello Mark, arrivato a nove mesi dalla Russia, è nato nel 1998 e continua a vivere in Val Pusteria dove svolge un lavoro al servizio della comunità locale, ma lontano dai riflettori che i successi del fratello minore hanno acceso su di lui e i suoi genitori. Mark Sinner, infatti, ha scelto una strada completamente diversa: si occupa, presso i vigili del fuoco locali, del servizio di primo intervento.

Di lui Sinner parla e anche molto. Durante l’intervento seguito alla sconfitta contro Alcaraz, agli Internazionali di Roma dello scorso anno aveva messo in evidenza la sua scelta: Mark ha preferito seguire il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola invece che la finalissima a Roma, disputata dal fratello Jannik. Stavolta ha recuperato con una autentica infilata di match, senz amai staccarsi dal seggiolino del Foro Italico.

Mark vive in Val Pusteria, dicevamo, dove mamma e papà lavoravano in un rifugio prima di dedicarsi a Haus Sinner (il loro hotel), un sogno realizzato per la loro famiglia. I genitori di Sinner, com’è noto, lo hanno cresciuto tra queste montagne, consentendogli anche di lasciare la famiglia poco più che ragazzino per inseguire un sogno: diventare il numero 1.

Sappiamo quel che accadde poi: la scuola sotto l’ala di Riccardo Piatti, un guru per il tennis italiano, i vari cambiamenti, le difficoltà a trovare l’alchimia perfetta, la scelta del super coach per arrivare a diventare il numero 1 del ranking ATP.

I meriti vanno condivisi, Jannik lo fa con costanza senza alcuna resistenza e nel rispetto del suo staff e del team tecnico che lo affianca in un cammino che riserva ancora margini di crescita, per il campione italiano. Non smette mai di ringraziare mamma, papà e fratello che lo hanno supportato. A Roma, per compensare le assenze passate, Mark non ne ha perso un solo punto nei giorni in cui si è visto al Foro. Adesso potranno godersi tre giorni di stop. A Parigi, poi, se ne riparlerà.