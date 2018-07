Marko Pjaca ha fatto la sua scelta.

L'attaccante croato, reduce da alcuni mesi in prestito allo Schalke 04 e da un Mondiale da comprimario con la selezione di Dalic, vuole la Fiorentina, ma senza quadra sulla formula con la Juventus (che spinge per la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni) spazio ad altre pretendenti. Che non mancano.

Monaco, Siviglia, Everton e Leicester, oltre alla Sampdoria e pure all’Udinese, che ha tastato il terreno nelle ultime ore, hanno le antenne dritte. E il tempo stringe.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-07-2018 09:10