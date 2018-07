Marko Pjaca ormai è un rebus

E' ormai un autentico rebus il futuro di Marko Pjaca.

Da tempo l'attaccante croato, su cui la Juventus aveva investito ma che ora in casa bianconera viene considerato ampiamente sacrificabile, è accostato alla Fiorentina. Che si è fatta avanti con decisione ma che non ha mai manifestato l'intenzione di acquistarlo, proponendo soluzioni diverse, legate a un prestito con diritto – ma non dovere – di riscatto. Una proposta che non ha scaldato i cuori a Torino.

Nelle ultime ore per il vice-campione del mondo si sarebbe fatta avanti la Sampdoria, pare con l'idea di un trasferimento definitivo in blucerchiato. Ore convulse, quindi.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 11:40