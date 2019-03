Marocchi boccia un big della Juve: In panca con l'Atletico

Giancarlo Marocchi ha le idee chiare sulla formazione con cui la Juventusdeve tentare la clamorosa remuntada contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E nella notte più importante della stagione, per l’ex centrocampista bianconero e del Bologna non dovrebbe esserci spazio per un big di Allegri, uno dei calciatori simbolo dell’attuale ciclo vincente della Vecchia Signora.

“Meno utile”– Nel commentare su Sky la prova dei bianconeri contro l’Udinese, Marocchi ha infatti affermato che “Pjanic andrebbe lasciato in panchina. In questo momento sono decisamente più utili Matuidi e Emre Can in mezzo al campo”. Entrambi hanno segnato contro l’Udinese, mentre l’ex Liverpool si è rivelato decisivo anche contro il Napoli dove invece il bosniaco, pur segnando su punizione, è poi incappato in un’espulsione. Ecco perché, a detta di Marocchi, potrebbero risultare più funzionali giocatori più fisici e dinamici del regista bosniaco, che pure può rivelarsi letale sui tiri da fermo.

Le altre mosse – Contro l’Udinese si sono messi in mostra altri due giocatori della ‘Juve B’ proposta da Allegri: Spinazzola e Kean. Tutti e due, secondo Marocchi, meritano una chance nella partitissima di martedì, anche se con minutaggi diversi: “Mi piacerebbe vederli in campo, Kean potrebbe essere utile a gara in corso mentre spero che Spinazzola sia schierato sin dall’inizio. Ha tutto – la certezza dell’ex mediano – per essere il nuovo titolare della fascia sinistra della Juventus”.

SPORTEVAI | 09-03-2019 11:51