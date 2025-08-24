Virgilio Sport
Marocchino show a 90esimo minuto, il siparietto con Gasperini e le domande scomode di Collovati

Il tecnico giallorosso scherza con il parterre in studio e rivela le ultime intenzioni e strategie di mercato concordate con il club

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Ripartono gli show sportivi televisivi, ritornano le interviste cult, ritornano i gol, i siparietti e le gag. ’90esimo minuto del sabato’ debutta con quasi l’8% su RAI 2 (buon risultato per la Raisport del neo-direttore Petrecca) in una puntata condita da notizie, mercato e servizi post gara. Tra gli ospiti in studio ci sono Domenico Marocchino e Fulvio Collovati che ‘provocano’ subito Gian Piero Gasperini (alla sua panchina numero 600 in Serie A) in collegamento nel post gara di Roma-Bologna.

Collovati punzecchia sul mercato Gasperini

“Ti devo fare una domanda scomoda, Gian Piero.” Esordisce così Fulvio Collovati in collegamento tv con Gasperini nel post Roma-Bologna. Chiede Collovati al neo tecnico della Roma: “Rafforzi la tua posizione con questa vittoria ma mi pare che tu abbia fatto qualche ‘richiesta’ di mercato alla società. Cosa gli hai chiesto?”

Non si è fatta attendere la risposta di Gasperini: “Con la società, dal primo giorno che ci siamo incontrati, abbiamo deciso di affrontare insieme alcune tematiche. Abbiamo deciso insieme di affrontare questa avventura. L’unica cosa che non vorrei è di aspettare troppo, vorrei che le cose si facciano subito (entro la fine del mercato ndr.). Dobbiamo cercare di far quadrare conti ed altro, l’intenzione è di dare soddisfazione a questa piazza”.

Venerato e la rivelazione Sancho-Roma

L’esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, ha poi fatto analizzato le ultime trattative giallorosse in corso con Gasperini all’ascolto: “Sancho ha ribadito il no alla Roma, i giallorossi valutano Fabio Silva. Piace Embolo del Monaco, colloquio pregara per il nome di Dominguez ma da smentire c’è l’interesse per Elmas. “.

A quel punto ha ribadito Gasperini: “L’unica cosa da rettificare è che Sancho non ha mai detto di no alla Roma…”

Marocchino e la battuta a Gasperini

“Lo so che mi avresti voluto come giocatore”. Dice in chiusura di collegamento Domenico Marocchino. E replica subito Gasperini, ridendo: “Dovrò correre anche per te”. E a quel punto scherza Marocchino: “No, Gian, questa non mi è piaciuta… Conquistaci Roma per favore, diventerai come Vittorio Emanuele III”.

Al termine del collegamento ribadisce Alberto Rimedio che ricorda a tutti: “I due hanno giocato insieme nella Primavera della Juventus”.

