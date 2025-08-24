Marocchino show a 90esimo minuto, il siparietto con Gasperini e le domande scomode di Collovati

Il tecnico giallorosso scherza con il parterre in studio e rivela le ultime intenzioni e strategie di mercato concordate con il club

Ripartono gli show sportivi televisivi, ritornano le interviste cult, ritornano i gol, i siparietti e le gag. ’90esimo minuto del sabato’ debutta con quasi l’8% su RAI 2 (buon risultato per la Raisport del neo-direttore Petrecca) in una puntata condita da notizie, mercato e servizi post gara. Tra gli ospiti in studio ci sono Domenico Marocchino e Fulvio Collovati che ‘provocano’ subito Gian Piero Gasperini (alla sua panchina numero 600 in Serie A) in collegamento nel post gara di Roma-Bologna.

Collovati punzecchia sul mercato Gasperini

“Ti devo fare una domanda scomoda, Gian Piero.” Esordisce così Fulvio Collovati in collegamento tv con Gasperini nel post Roma-Bologna. Chiede Collovati al neo tecnico della Roma: “Rafforzi la tua posizione con questa vittoria ma mi pare che tu abbia fatto qualche ‘richiesta’ di mercato alla società. Cosa gli hai chiesto?”

Non si è fatta attendere la risposta di Gasperini: “Con la società, dal primo giorno che ci siamo incontrati, abbiamo deciso di affrontare insieme alcune tematiche. Abbiamo deciso insieme di affrontare questa avventura. L’unica cosa che non vorrei è di aspettare troppo, vorrei che le cose si facciano subito (entro la fine del mercato ndr.). Dobbiamo cercare di far quadrare conti ed altro, l’intenzione è di dare soddisfazione a questa piazza”.

Venerato e la rivelazione Sancho-Roma

L’esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, ha poi fatto analizzato le ultime trattative giallorosse in corso con Gasperini all’ascolto: “Sancho ha ribadito il no alla Roma, i giallorossi valutano Fabio Silva. Piace Embolo del Monaco, colloquio pregara per il nome di Dominguez ma da smentire c’è l’interesse per Elmas. “.

A quel punto ha ribadito Gasperini: “L’unica cosa da rettificare è che Sancho non ha mai detto di no alla Roma…”

Marocchino e la battuta a Gasperini

“Lo so che mi avresti voluto come giocatore”. Dice in chiusura di collegamento Domenico Marocchino. E replica subito Gasperini, ridendo: “Dovrò correre anche per te”. E a quel punto scherza Marocchino: “No, Gian, questa non mi è piaciuta… Conquistaci Roma per favore, diventerai come Vittorio Emanuele III”.

Al termine del collegamento ribadisce Alberto Rimedio che ricorda a tutti: “I due hanno giocato insieme nella Primavera della Juventus”.