I caraibici due volte in vantaggio crollano nella ripresa dopo aver sognato l'impresa, il Marocco passa come secondo e potrebbe trovare l'Olanda

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Haiti spaventa il Marocco, va due volte il vantaggio ma alla fine perde per 4-2 ed esce tra gli applausi dal mondiale, con gli africani qualificati come secondi dopo tanta paura e costretti a superare la frontiera ai sedicesimi per andare a Monterrey, in Messico, dove rischiano di trovare l’Olanda. L’aspetto positivo arriva dall’attacco, fino a questa partita aveva segnato solo Saibari, adesso si sono aggiunti Hakimi, Rahimi e Yassine. L’ex Inter è stato il migliore in campo, l’ex Milan Brahim Diaz invece ha deluso.

Avvio sorprendente e subito gol di Haiti

Dopo soli dieci minuti di gioco Haiti era già in vantaggio all’Atlanta Stadium con un gol di tacco di Joseph, favorito da una deviazione sulla schiena di Bono. Niente difesa passiva dei caraibici in attesa del gol del Marocco, tutt’altro. Il loro gioco era gioioso, coraggioso, attaccavano la porta avversaria e si spingevano in avanti nell’area di rigore.

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Quattro reti nel primo tempo

Placide, il portiere di Haiti, si è trasformato in un gigante con prodezze da oscar ma è stato ingenuo al 39′: Hakimi si avventa sotto porta sul pallone inizialmente smanacciato da Placide e rimette tutto in parità. L’incubo per il Marocco è però tornato a materializzarsi poco dopo, al 43′. Supergol da fuori area per Isidor che riceve da Duverne e non lascia scampo a Bounou. Il folle primo tempo si è concluso con un altro gol per il Marocco. Saibari ha mantenuto il suo appuntamento con il gol (ha segnato in tutte le partite della fase a gironi) ed ha approfittato di un retropassaggio di Achraf per spedire la palla in rete.

Con il punteggio in parità all’intervallo, il Marocco, con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per 2-0, aveva bisogno di segnare cinque gol contro Haiti per assicurarsi il primo posto, a patto che il Brasile non segnasse altri gol. Questa era la situazione dopo la pausa, e il ritmo frenetico del primo tempo si è gradualmente attenuato. Il Marocco ha attaccato con maggiore intensità, mentre l’adrenalina e l’energia della squadra caraibica hanno iniziato a calare.

Tra le sostituzioni, la mancanza di un obiettivo chiaro e la pausa per idratarsi, la magia della partita è svanita quasi all’istante. Il Marocco ha attaccato di più, alla ricerca del gol che gli avrebbe almeno garantito la vittoria necessaria. Haiti si è attenuta al proprio piano di gioco e, in diversi momenti del secondo tempo, ha persino osato sognare la sua prima storica vittoria ai Mondiali. Ma i sogni restano tali: sogni.

I dubbi sul gol di Yassine

Al 58′ episodio dubbio nell’area di rigore di Haiti, ma alla fine l’intervento al limite di Bellegarde viene considerato troppo leggero per concedere il penalty. Al 78′ i marocchini allontanano i fantasmi: Rahimi, appena entrato in campo, si è avventato su un pallone vagante in area, lo ha controllato e ha scagliato un tiro potente in rete. All’89’ si chiudono i giochi, Yassine appoggia in porta il pallone crossato da Rahimi dalla linea di fondo e segna la rete del definitivo 4-2. C’è qualche protesta perchè il pallone crossato da Rahimi potrebbe essere uscito oltre la linea di fondo prima del traversone ma dopo la revisione del Var l’arbitro convalida la rete. Il Marocco ha vinto e si è qualificato, ma Haiti si è divertita molto.