Marocco, polemiche e vittoria in Coppa d’Africa: il ct attacca la Roma, poi l'ex Milan Diaz stende le Comore

Giornata movimenta per il Marocco il Coppa d'Africa, con il ct Regragui che prima attacca Roma e Manchester United rivelando di aver fatto appello alla FIFA per El Aynaoui e Mazraoui e poi Brahim Diaz ed El Kaabi che stendono le Comore

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La Coppa d’Africa si è aperta con il successo del Marocco contro le Comore grazie alle reti nel secondo tempo dell’ex Milan Brahim Diaz e di Ayoub El Kaabi, autore di una vera e propria prodezza. Prima di trionfare, il ct della Nazionale ospitante in conferenza stampa ha attaccato duramente Roma e Manchester United per aver trattenuto Neil El Aynaoui e Noussair Mazraoui, rivelando di essere stati costretti a chiedere l’intervento della FIFA.

Il ct del Marocco attacca la Roma su Neil El Aynaoui: “Abbiamo fatto appello alla FIFA”

Ogni volta che il campionato viene interrotto dalla pausa nazionali oppure le selezioni di vari Paesi si affrontano a stagione in corso tornano le polemiche tra club e commissari tecnici. Non fa eccezione nemmeno la Coppa d’Africa, in occasione della quale alcuni club hanno fatto di tutto per ritardare la partenza dei propri tesserati, scatenando le accese reazioni dei vari commissari tecnici. Come nel caso del ct del Marocco Walid Regragui alla Roma e al Machester United: “Abbiamo avuto problemi con alcuni club che non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui, abbiamo dovuto fare appello alla Fifa per difendere i nostri diritti. Siamo stati un po’ delusi. Tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le “colpe” della Roma

L’attacco di Regragui alla Roma è stato dovuto a un tentativo dei capitolini di ritardare il più possibile la partenza di El Aynaoui, il tutto per via anche del calendario di Serie A. I giocatori avrebbero infatti dovuto raggiungere le proprie nazionali nella giornata di lunedì 15 dicembre. Peccato però che il match dei giallorossi in programma per quella giornata di campionato fosse previsto proprio quel lunedì, motivo per cui la Roma aveva chiesto una deroga per poter convocare Evan N’Dicka e Neil, ottenendola però solamente per il primo, forse proprio grazie all’intervento della FIFA a cui ha fatto appello il ct del Marocco.

Dopo le polemiche il Marocco trova la vittoria

Intanto il Marocco ha iniziato alla grande questa edizione della Coppa d’Africa da lei ospitata e dove si presenta tra le principali favorite al titolo finale (che manca dall’unico trionfo datato 1976) visti i tanti talenti (molti dei quali tra l’altro nati in Europa) che può vantare tra le proprie fila e anche gli ottimi risultati nelle ultime stagioni che hanno permesso al Marocco di scavalcare l’Italia all’undicesimo posto del ranking. La Nazionale guidata da Regragui si è infatti sbarazzata delle Comore grazie alle reti nel secondo tempo dell’ex Milan Brahim Diaz e di El Kaabi, andato a segno con una spettacolare rovesciata, il tutto dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo con Soufiane Rahimi.