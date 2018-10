Marotta adesso reagisce al siluro di Agnelli

Che alla Juventus, oltre che infinitamente superiori alla concorrenza per capacità manageriali, di programmazione e ovviamente come risultati sul campo, siano anni luce avanti anche nell’abilità di gestire piccole o grandi tensioni interne non lo si scopre oggi. Tanto quando le cose vanno male, quanto quando come si vince, screzi o incomprensioni nello spogliatoio o all’interno della dirigenza sono sempre rimaste nascoste fino a quando non è stata la società a svelarle. Non poteva che andare così anche questa volta, in quello che è il momento storico più glorioso di sempre per il mondo bianconero, a livello di vittorie, ma anche se non soprattutto di visibilità internazionale e di credibilità sul piano economico-finanziario. Per questo, nessuno saprà mai con certezza se la separazione tra da Giuseppe Marotta sia stata consensuale oppure no.

È lecito pensare non sia stato così, visto che è avvenuto tutto dopo appena un mese e mezzo dall’inizio della stagione, come pure immaginare che, come fatto intuire da Andrea Agnelli, un club che punta a colmare il gap con le grandi d’Europa di Inghilterra e Spagna debba programmare, anche a costo di prendere decisioni sentimentalmente sofferte. Per questo l’ipotesi che a far maturare la rottura sia stato proprio l’acquisto di Cristiano Ronaldo, con Marotta scettico da una parte e Agnelli e Paratici entusiasti, non è confermata, ma al contrario smentita. Lo stesso dirigente ha parlato di decisione della società e allora tutto potrebbe davvero essere capitato in fretta e in maniera imprevista, sulla base della volontà del Presidente di ringiovanire il parco dirigenziale. Marotta avrebbe accusato il colpo ma, proprio in quanto dipendente, ha dovuto chinare il capo. Salvo studiare la contromossa.

Senza particolari volontà di rivincite, il dg bianconero uscente non vuole sentir parlare di carriera federale, sentendosi ancora pronto per un’avventura in un grande club, magari da riportare a vincere proprio come fatto con la Juventus. L’ipotesi Napoli sembra sfumare anche per motivi familiari, vista la lontananza da casa e dai figli piccoli, non così ovviamente sarebbe se si facessero avanti Milan e Inter.

Al momento non ci sono stati contatti ufficiali, l’organico dei rossoneri sembra completo dopo la rivoluzione estiva, mentre sulla sponda nerazzurra si potrebbe pensare a una figura di ampio respiro manageriale come Marotta, proprio per lanciare il guanto di sfida alla Juventus. L’interessato, al netto della necessità di evitare conflitti con il direttore sportivo Ausilio, non disdegnerebbe certo. E del resto, lo stesso dirigente varesino ha chiesto solo “qualche giorno” per definire il proprio futuro…

SPORTAL.IT | 01-10-2018 15:10