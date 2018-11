Marotta all'Inter: ecco i dettagli dell'accordo

Archiviato il capitolo Juventus, Beppe Marotta è pronto a sposare la causa dell'Inter, di cui diventerà amministratore delegato.

L'ex dirigente bianconero è stato conquistato dalla potenza di Suning e le ambizioni del neo presidente Steven Zhang ed avrà il compito di interrompere il dominio della Juve e fare in modo che l'Inter si affermi anche in Europa.

Sicuramente non è un obiettivo semplice, come non lo era quello dettatogli nell'estate del 2010 quando Marotta prese le redini bianconere all'alba del Triplete nerazzurro.

La firma sul contratto che lo legherà per tre anni al club milanese potrebbe arrivare già entro fine anno ma le parti non hanno fretta di chiudere, avendo già un accordo 'a voce', e l'ufficialità potrebbe anche arrivare a inizio del 2019.

Come riporta il 'Corriere della Sera', per il 61enne è pronto un ingaggio consistente: "Sulle cifre c'è il massimo riserbo ma siamo sull'ordine dei tre milioni di euro a stagione, esclusi premi e bonus. Inter-Marotta è un matrimonio scritto, una trattativa in piedi da tempo".

Negli scorsi giorni la Juventus ha pubblicato una nota ufficiale che riporta le cifre della separazione dal dirigente varesino e anche di Aldo Mazzia, ex Chief Officier. Per Marotta ci sarà il riconoscimento "dell'indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775 euro, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo transattivo e di incentivo all'esodo", mentre a Mazzia sarà riconosciuta "l'indennità sostitutiva di preavviso per l'importo lordo di € 278.000, nonché l’ulteriore importo lordo complessivo di € 309.000 a titolo transattivo e di incentivo all'esodo".

Durante la sua esperienza quasi decennale alla Juventus, Marotta ha indovinato alcune operazioni di mercato che si sono rivelate geniali come l'ingaggio di Antonio Conte nell'estate del 2011 o i colpi a costo zero come Andrea Pirlo, Paul Pogba e Sami Khedira. Da non dimenticare Arturo Vidal, rivenduto al Bayern Monaco a peso d'oro, e Paulo Dybala, diamante grezzo a Palermo e raffinato a Torino.

