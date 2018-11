Marotta all'Inter: le parole di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti nella consueta conferenza stampa della vigilia del match di campionato ha detto la sua sul sempre più probabile arrivo di Beppe Marotta come nuovo dirigente dell'Inter dopo il brusco addio alla Juventus.

"Beppe lo conosco ed è un ottimo professionista e potrebbe dare il suo contributo, ma qui posso dire che ci sono molti professionisti importanti che potrebbero dare il loro contributo alla Juventus. La cosa che mi fa riflettere è che il fatto che Marotta venisse via alla Juventus lo sapevano solo alla Juventus, mentre il fatto che Marotta verrà all’Inter lo sanno tutti, meno che quelli dell’Inter. Forse c’è qualcosa da rivedere…".

I nerazzurri affronteranno il Genoa sabato: "La partita contro il Genoa rappresenta difficoltà come tutte le altre gare del nostro campionato, che sono tutte insidiose. Poi ci sono in più le ultime prestazioni del Genoa, che contro il Milan avrebbe meritato anche qualcosa di più. L'insidia è quella, quando scendiamo in campo non dobbiamo pensare di essere forti, ma pensare a dimostrarlo nuovamente. Perché tutto passa da lì. Per quanto riguarda le rotazioni, qualcosa di diverso ci sarà".

Sul ruolo di anti Juventus dei nerazzurri: "Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno. Ogni qualvolta scendiamo in campo non dobbiamo dire di essere forti ma dobbiamo ridimostrarlo in campo. E' la garra quella che ci serve per portare a casa il risultato. Abbiamo l'obbligo di diventare una squadra fortissima, che possa meritare tutti gli spettatori che ci saranno a San Siro nelle prossime sfide. Dobbiamo esser bravi a meritarci tale affetto e stima ed essere allo stesso livello dei nostri tifosi".

Le condizioni di Radja Nainggolan, convocato per il match contro il Grifone: "Nainggolan ha ancora un po' di fastidio, ma è già nel gruppo e mezz'ora domani la può anche fare, perché ha quella grinta e carica di chi vuole esserci. Ringrazio lo staff medico che l'ha rimesso in piedi. Lo porto con me, anche se mi sembra difficile poterlo utilizzare, a meno di situazioni particolari. Lautaro? In partite come queste ci può dare una mano importante, uno di qualità come lui può servire. Se scelgo lui non è per far respirare Icardi, ma perché è un giocatore di pari livello. Joao Mario? Dopo non aver giocato si è messo a disposizione, dimostrando di aver lavorato in maniera corretta e che i calciatori di questa rosa hanno una testa sana" ha concluso il tecnico nerazzurro".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 18:40