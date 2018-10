Marotta atteso a Milano: potrebbe dire sì

Dopo l’addio alla Juventus, ancora non formalizzato, Beppe Marotta è pronto a voltar pagina.

Il dirigente varesino non ha preso parte alla gara casalinga contro lo Young Boys ed era assente anche al consueto pranzo Uefa con la dirigenza della società svizzera.

Il “Direttore”, come era soprannominato nell’ambiente bianconero, ha lasciato un segno indelebile nella storia della società e sono arrivati attestati di riconoscenza anche da parte dei tifosi. Durante la gara di martedì di Champions League, infatti, dalla curva Scirea si è alzato il coro: “Beppe Marotta, Beppe Marotta”, accompagnato dagli applausi di tutto il resto dello Stadium.

Anche Pavel Nedved ha voluto ringraziare pubblicamente Marotta: “Abbiamo imparato molto da lui e con me in particolare è stato immenso. Mi ha spiegato e rispiegato le cose che non riuscivo a capire bene. E’ difficile immaginare una Juventus senza di lui ma la società è la società: noi siamo di passaggio, la Juve resta”.

Secondo alcune indiscrezioni, però, Beppe Marotta avrebbe già voltato le spalle alla società bianconera, incontrando Steven Zhang, figlio del patron dell’Inter, a margine dell’assemblea di Lega.

L’ormai ex ad della ‘Vecchia Signora’ ha ricevuto diverse proposte dopo l’annuncio dell’addio alla Juve e vorrebbe prendersi qualche giorno per riflettere. Inoltre il contratto come amministratore delegato della società piemontese scadrà il 25 ottobre ma quello da direttore generale è a tempo indeterminato. Proprio per questo gli avvocati di entrambe le parti si sono già incontrati per discuterne la risoluzione che dovrebbe comunque arrivare entro breve.

Un indizio sul possibile ingaggio dell’Inter l’ha dato lo stesso Marotta, dichiarando: “Smentisco di puntare alla Federcalcio ma non escludo di potermi accasare in un altro grande club. . Ho fatto 40 anni di lavoro senza mai fermarmi, è la prima volta che mi fermo a campionato in corso. Vorrei tanto ripresentarmi però ai nastri di partenza della prossima stagione al timone di un’altra squadra”.

