Marotta ci ripensa: apertura alla Figc

Due settimane dopo l’addio alla Juventus, comunicato all’improvviso subito dopo la partita vinta sul Napoli il 29 settembre, il futuro di Giuseppe Marotta è ancora avvolto nel mistero.

Qualcosa di più sulla nuova destinazione del dirigente varesino che, reduce da otto anni nel club bianconero, sette dei quali pieni di trionfi, è stato avvicinato anche ad altri top club della Serie A come Inter e Napoli, si potrebbe sapere dopo il 22 giugno, data delle elezioni federali.

Il commissariamento iniziato a gennaio si chiuderà per fare spazio all’elezione di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza. L’attuale numero uno della Lega Pro ha parlato a 'Sportitalia', ammettendo i contatti con Marotta: “Abbiamo parlato, da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma quello di Marotta il profilo giusto, quello che cerchiano. Se poi non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione".



