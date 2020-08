Marotta: "Conte? Tutto dimenticato"

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta assicura a Sky che lo sfogo di Antonio Conte è stato archiviato: “Tutto ormai dimenticato. L’arrivo di Steven Zhang sia in veste di presidente che di rappresentante della proprietà ha portato serenità e stimoli nuovi alla squadra”.

“Quello che è successo è una dinamica normale che accade in tutte le squadre. Un finale di stagione in crescendo al primo anno con un nuovo tecnico è un segnale positivo per un futuro ancora migliore, vuol dire che i dettami sono stati bene impressi nella testa dei giocatori”.

OMNISPORT | 17-08-2020 21:46