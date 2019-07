Marotta e Paratici sono in guerra: tweet infiamma il web

I rapporti fra Juventus e Inter non sono mai stati eccezionali. Non serve nemmeno scomodare il famoso calcio di rigore di Iuliano su Ronaldo del 1998, il Derby d’Italia ha sempre portato con sé un bagaglio di polemiche e veleni. La situazione non sembra essere cambiata, anzi, le relazioni fra le due dirigenze sono ai minimi storici e l’affare legato a Mauro Icardi sta a testimoniarlo. Anche di recente si è verificato un episodio che conferma questa sensazione.

Guerra fredda – Naturalmente le due dirigenze sono al lavoro per sistemare le rose da mettere a disposizione di Antonio Conte e Maurizio Sarri, così mentre l’Inter ha il piano per Lukaku la Juventus è riuscita con un grosso sacrificio economico a prendere De Ligt. Ma quando le due figure di spicco dei rispettivi staff si incontrano non sono certo sorrisi. Un tweet di Maurizio Pistocchi infatti ha ulteriormente acceso gli animi: “Venerdì scorso, ore 13:30, Milano. Nella sala interna del Salumaio, c’è Beppe Marotta. Fabio Paratici, con un collaboratore, chiede un tavolo: c’è posto solo nella sala dove è già seduto Marotta. Paratici dà una occhiata e se ne va. Tra i due è gelo e guerra”.

Dose rincarata – I tifosi delle due squadre non hanno perso occasione per punzecchiarsi. Da una parte i bianconeri commentano con frasi del tipo “Forse Paratici si è accorto che era un ristorante a menù fisso a 10 euro e con quei pezzenti non si vuole sedere” e dall’altra gli interisti affermano “Ecco perché con quei ladri non dobbiamo avere niente a che fare e Icardi nemmeno con il binocolo lo devono vedere”.

SPORTEVAI | 17-07-2019 09:42