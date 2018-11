Marotta esce allo scoperto sul suo futuro

Sta per firmare, è atteso a cena con la proprietà, è pronto l’annuncio ufficiale: da tempo i rumours sul futuro di Beppe Marotta si sprecano. Tutti – tranne le parti – lo davano come nuovo dirigente dell’Inter ma finora non era mai arrivata nessuna parola da parte sua o della società nerazzurra. Adesso l’ex dg della Juventus, chiuso il rapporto con Agnelli in maniera un po’ burrascosa e con tempistiche sorprendenti – è uscito allo scoperto. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Marotta dette a Castelfranco Veneto, durante la serata di premiazione del ‘Radicchio d’oro’ ed è qualcosa di più di una mezza ammissione: “Io all’Inter? È possibile. Certamente resterò in Italia”.

IL RUOLO – Conoscendo la proverbiale riservatezza di Marotta è un sì di fatto. Marotta probabilmente già da dicembre entrerà nell’organico del management nerazzurro, affiancando il ds Ausilio e con pieni poteri che gli verranno conferiti dal neo-presidente Zhang jr. L’ultimo tassello che manca per completare l’assetto dirigenziale e ripartire con obiettivi sempre più importanti, perchè è chiaro che l’uomo dei sette anni e quattordici trofei alla Juve non viene a Milano per accontentarsi di traguardi minori. La sua grande scommessa è proprio quella di interrompere il cammino trionfale e da dominatrice della sua ex squadra. Una rivincita che Marotta sta covando da settimane. Zhang avrebbe già incontrato segretamente due volte l’ex dg bianconero e i tempi sono quasi maturi per un annuncio atteso anche da Spalletti. TUTTI LO SANNO TRANNE… – L’allenatore nerazzurro, infatti, non più tardi del 2 novembre scorso aveva risposto così alla domanda sul sempre più probabile ingresso di Marotta in società: “Sicuramente io lo conosco, è un ottimo professionista. Potrebbe dare il suo contributo, ma ci sono molti professionisti importanti qua nell’Inter che potrebbero dare il loro contributo alla Juve. La cosa che mi stupisce un po’ è che il fatto di Marotta via dalla Juve lo sapevano solo alla Juve, mentre il fatto che potrebbe venire all’Inter lo sanno tutti meno che all’Inter. C’è qualcosa che non torna e c’è qualcosa da rivedere…”

SPORTEVAI | 13-11-2018 10:01