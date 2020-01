Marotta fa chiarezza su Eriksen

L'Inter continua a lavorare sul mercato e Beppe Marotta ha analizzato la situazione della Beneamata a pochi minuti dall'inizio della sfida contro l'Atalanta. In particolare l'amministratore delegato meneghino ha inquadrato ai microfoni di 'Dazn' la situazione legata a Christian Eriksen del Tottenham.

"Si stanno facendo tanti nomi in questo periodo, ma al momento non c'è nulla di ufficioso – ha specificato -. Questo mercato è piuttosto povero, e verte non tanto sulle scelte quanto sulle opportunità. Eriksen sicuramente è un giocatore interessante e a giugno sarà in scadenza, ma non abbiamo ancora allacciato alcuna trattativa né con la società né con il suo agente".

Si parla anche dei due altri obiettivi del Biscione, Young e Giroud: "Sono due dei tanti nomi che circolano, situazioni da valutare. Ma esistono difficoltà oggettive, a cui bisogna aggiungere che l'attuale gruppo è in testa alla classifica e va rispettato".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 21:09