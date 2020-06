Marotta: "La Serie A deve essere più autonoma"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Sky ha espresso il dissenso per la decisione del Consiglio di mantenere le opzioni playoff e playout e l'algoritmo in caso di stop al campionato.

"Io credo che non ci siano vincitori e sconfitti, c’è una situazione anomala. Siamo stati messi dietro alla lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale. Il mondo del calcio ha bisogno di una rivisitazione all’interno di una governance che non rispecchia appieno un campionato come la Serie A. Oggi posso criticare un sistema di governo del mondo del calcio, un sistema ancorato a decisioni che spettano a troppe componenti, auspico che la Serie A abbia un potere decisionale più autonomo”.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 10:51