Marotta League al contrario: l'Inter esplode dopo il rigore farsa di Como, spunta il dossier dei torti subiti

L'ennesima decisione arbitrale contro i nerazzurri scatena frecciate e ironie: le parole di fuoco del numero uno nerazzurro a margine della riunione di Lega.

Dov’è finita la Marotta League? Degli errori arbitrali e delle decisioni “pilotate” a favore dei nerazzurri, di cui da tempo si favoleggia sui social, si sono perse le tracce. Negli ultimi tempi, anzi, è l’Inter a sentirsi bersagliata dai fischietti. Il vantaggio in classifica tornato rassicurante dopo l’ultimo turno e lo Scudetto ormai a un passo hanno in qualche modo messo a tacere le polemiche, ma cosa sarebbe successo se una svista conclamata come quella compiuta da Massa a Como avesse avuto ripercussioni in classifica? Se l’è chiesto – anzi: ha girato sapientemente l’interrogativo – lo stesso Beppe Marotta, presidente e ad nerazzurro.

Como-Inter, l’ironia di Marotta sul rigore Bonny-Nico Paz

Intercettato a margine della riunione di Lega Serie A che ha sancito la convergenza dei club del massimo campionato sul nome di Giovanni Malagò come candidato alla presidenza FIGC, Marotta ha osservato con sarcasmo: “Mi pare che tutti abbiano evidenziato come non fosse calcio di rigore. Non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto, ma immaginatevi se avesse portato a un esito diverso: saremmo qui a recriminare. Fa parte degli errori che si commettono in una stagione, ma ultimamente succede spesso e spero che chi è designato sia spinto a fare riflessioni, per una simbiosi tra il protocollo VAR e l’arbitro centrale”.

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Inter tartassata dagli arbitri? Pronto il dossier da spedire all’AIA

Il riferimento agli errori che ultimamente si starebbero verificando “spesso” è voluto. Ad Appiano Gentile hanno stilato un piccolo dossier contenente gli episodi controversi delle scorse settimane, tutti a danno della formazione nerazzurra. Prima del rigore per…calcio di Nico Paz su Bonny, infatti, l’Inter ha lamentato diversi errori nei suoi confronti. A cominciare dal derby dello scorso 8 marzo, quando un fallo di mano di Ricci nei minuti finali è stato giudicato regolare da Doveri, giudizio condiviso da Abisso e Di Bello in sala Var. Un’interpretazione che ha trovato d’accordo quasi tutti i moviolisti e che l’AIA ha “spiegato”, ma che continua a far discutere.

Quanti casi controversi verso i nerazzurri: addio Marotta League

E gli altri “torti” inseriti nel dossier che l’Inter potrebbe spedire alla sede dell’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri? Ci sono gli episodi di Inter-Atalanta, col gol del pari bergamasco nato da un contatto sospetto tra Dumfries e Sulemana e, soprattutto, il mancato rigore per un intervento più che dubbio di Scalvini su Frattesi. Nella circostanza l’arbitro Manganiello ha giudicato regolare l’intervento, come Gariglio in sala Var. Infine, il tocco di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter, non sanzionato dall’arbitro Colombo. Ancora una volta, decisione giudicata corretta da Rocchi ma contestata ferocemente dall’Inter. C’era una volta la Marotta League.