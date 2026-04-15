Marotta League: esiste davvero o è "terrapiattismo calcistico"? Il campionato italiano è spaccato in due

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Tra i tifosi serpeggia la convinzione che il calcio italiano sia manovrato dal presidente dell'Inter, ma la realtà dei fatti è un po' diversa

Quando una squadra vince, i tifosi avversari hanno la pessima ma ormai radicata abitudine a cercare alibi e scusanti per la sconfitta dei propri beniamini. Accade sistematicamente, un fenomeno che ha colpito trasversalmente praticamente tutte le compagini che hanno trionfato nel nostro campionato. Ma per altre, vuoi per trascorsi caratterizzati da un clamore mediatico fuori dalla norma, questa tendenza risulta più naturale. È il caso, ad esempio, dell’Inter, tra le dominatrici in Serie A negli ultimi 5 anni e al centro di una querelle, in special modo sui social network, ormai divenuta famosa, quella della famigerata Marotta League.

Secondo molti, i nerazzurri vincerebbero perchè il loro presidente, Giuseppe Marotta, avrebbe controllo delle stanze dei bottoni della Serie A. Analizzando la questione con un po’ di profondità, però, si comprende come le cose siano leggermente più complesse di così.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della famigerata Marotta League e l’analisi sul fatto che essa esiste davvero o meno in Serie A.