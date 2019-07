Marotta: "Lukaku? Nostra offerta giusta"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta parla di mercato a margine del sorteggio dei calendari di serie A: "La proprietà è forte, ma bisogna rispettare i parametri del FFP: dobbiamo cogliere le opportunità, ma siamo fiduciosi e abbiamo fatto ottimi investimenti. Credo siamo molto avanti nel lavoro".

Per quanto riguarda Lukaku: "Dicevo di opportunità, oggi le richieste per i giocatori sono elevati: abbiamo fatto un’offerta congrua e importante per una società come la nostra, per rispettare anche il valore di mercato del giocatore. Non abbiamo concluso, monitoreremo la situazione: non mi sento di sbilanciarmi molto. Nel calcio quello che non succede oggi succede domani e quello che speri succeda stasera, domani diventa un aspetto negativo".

SPORTAL.IT | 29-07-2019 20:41