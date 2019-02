Marotta manda un messaggio a Icardi

Non si placa il tormentone Mauro Icardi in casa Inter e in occasione del match di Europa League giocato a San Siro contro il Rapid Vienna, Beppe Marotta è voluto tornare sulla questione parlando ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Lo aspettiamo e siamo fiduciosi che tornerà quanto prima – ha dichiarato l'amministratore delegato del Biscione -. Lo farà non appena avrà superato questo fastidio al ginocchio".

Una battuta anche sulla decisione di assegnare la fascia di capitano a Samir Handanovic: "La comunicazione è stata fatta anche alla squadra, non credo si debba arrivare a questa considerazione per avere prestazioni positive della squadra. Ma non si è trattato di un provvedimento disciplinare, riteniamo a pieno titolo Icardi un nostro giocatore".

"Il nostro atteggiamento è di piena apertura, poi è vero che la società Inter viene sopra di tutto", ha concluso Marotta.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 21:45