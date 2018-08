Marotta, messaggio a Milinkovic-Savic

L'ad della Juventus Beppe Marotta ha parlato a Sky di Sergey Milinkovic-Savic: "Milinkovic-Savic è di sicuro un gran talento, diventerà un campione e non posso dire altro. È un ottimo giocatore, ma noi abbiamo già calciatori di prestigio in rosa e siamo contenti così", ha detto il dirigente del club bianconero, accostato spesso al serbo.

Sul turnover in attacco: "Non c’è divario tra prime e seconde scelte, sono tutti titolari alla Juve. La scelta di allestire una rosa così competitiva si deve alle tante competizioni che dovremo onorare quest’anno. In questi anni non ci sono mai stati grossi problemi perché tutti i giocatori capiscono di non poter giocare sempre".

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 26-08-2018 14:00