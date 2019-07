Marotta nel mirino dei tifosi: E' un suicidio

Una dimostrazione di forza o un clamoroso autogol? La presa di posizione durissima di Beppe Marotta, che di fatto ha scaricato sia Icardi che Nainggolan ufficializzando urbi et orbi che non rientrano nel progetto dell’Inter e che pertanto per loro è aperta solo la porta dell’addio, divide il mondo della tifoseria. Lo scorso anno erano considerati i punti di forza della squadra, ora sono diventate due zavorre da sbolognare quanto prima. Sul web le parole del dirigente nerazzurro vengono criticate da più fronti. C’è chi discute proprio la sostanza, ovvero la necessità di cedere due potenziali crack, chi la forma, perchè dopo quelle parole sarà difficile monetizzare bene la loro cessione.

LE REAZIONI – O da destra o da sinistra i tifosi della BeneAmata hanno considerato un pugno nello stomaco la conferenza di Marotta. Per molti la colpa è sempre a monte, ovvero dell’ex tecnico: “Io il primo anno avrei provato a gestirli. Uno è un patrimonio, l’altro è un investimento. Si poteva tentare di rigenerarli e poi vedere cosa fare con calma. Per me la società e Conte in questo hanno sbagliato. Hanno avuto troppa fretta di fare tabula rasa” o anche: “Si sono fatti condizionare dal pessimo rendimento dovuto a Spalletti. Con Conte sono certo che entrambi avrebbero reso molto di più”.

QUANTO VALGONO? – Tutti hanno paura che ora due top-player che fino a qualche mese fa avrebbero potuto fruttare quasi 150 milioni di euro in due, ora possano portare nelle casse dell’Inter solo pochi spiccioli: “Non si doveva necessariamente svalutare quelli che a oggi sono un patrimonio della società. La certezza ad oggi è che li venderai nn al loro reale valore di mercato, soprattutto Icardi” o anche: “Avendoli segati cosi NESSUNO ti pagherà quanto chiedi”, oppure: “Forse Marotta crede che se lo ripete ogni volta per tre giorni saltellando su una sola gamba e poi facendo una giravolta su se stesso, si materializzerà un’offerta congrua?” e infine: “Che la società e Conte vogliano liberarsi di personaggi ingombranti e destabilizzanti per lo spogliatoio mi sembra comprensibile, però bruciarli a mezzo stampa non mi pare la più brillante delle pensate per monetizzare”. C’è chi fa i calcoli: “Icardi 20-25 , Radja 0. Alla Juve il primo, Cina il secondo. Niente di nuovo, ovviamente. Nessuno si stupisce delle dichiarazioni di Marotta. E quello che accadrà, sarà la diretta conseguenza di avere solo indebolito la squadra, finora” e chi si dice preoccupato in assoluto: “Un suicidio clamoroso, il fatto che poi venga diretto da due ex juventini mi fa preoccupare e non poco. Speriamo bene”.

SPORTEVAI | 07-07-2019 09:20