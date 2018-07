Marotta non ha parole su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe diventare un calciatore della Juventus: un tema che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri e che sta destando grandissimo interesse in tutto il mondo, per le qualità del fuoriclasse portoghese.

Dalla stanza dei bottoni della società bianconera, però, almeno per il momento, non arriva alcuna conferma. Il direttore generale Giuseppe Marotta, intercettato da Sky Sport, ha scelto la strada del silenzio. "Non dico niente" ha tagliato corto.

"Il clima a Torino non sarà mite come in Spagna e Cristiano lo sa. Ma ha un buon ricordo delle trasferte in quella città e, soprattutto, dei tifosi della squadra bianconera: i modi amichevoli che gli hanno sempre riservato e l'intensità con cui vivono il calcio attraggono il portoghese, che ha già giocato nella Premier League e nella Liga e che adesso vuole conoscere la serie A dall'interno" si legge invece sul quotidiano sportivo spagnolo Marca.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 16:35