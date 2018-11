Marotta, non solo Inter: offerta da un altro club italiano

L'ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha rifiutato un'offerta del patron del Palermo Maurizio Zamparini, che nei giorni scorsi si era fatto sorprendentemente avanti proponendogli un importante incarico dirigenziale nella società rosanero.

In vista dell'ingresso di soci forti nel club siciliano, Zamparini ha offerto a Marotta anche una quota rilevante della società. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'ex dirigente bianconero, che ha lavorato con Zamparini ai tempi del Venezia, ha però rifiutato l'offerta: ha in mente solo l'Inter.

Tutto è pronto per il suo passaggio in nerazzurro, e il suo ruolo potrebbe diventare operativo già dal prossimo gennaio, all'inizio della campagna acquisti invernale.

Nel suo mirino ci sono già tre colpi di mercato che potrebbero arrivare tra gennaio e giugno: davanti a tutti c'è il centrocampista del Cagliari Barella, ormai presenza fissa negli Azzurri e inevitabilmente nome caldissimo del calciomercato. Poi il difensore della Sampdoria Joachim Andersen, richiesto da diverse società estere.

Il sogno è Federico Chiesa: esploso nelle ultime due stagioni nella Fiorentina, ha una valutazione vicino ai 70 milioni di euro. Anche la Juventus è sul giocatore, e per Marotta si profila un duello con l'ex collaboratore Paratici.

A Radio 1 l'ex campione dell'Inter Altobelli si è espresso sul suo arrivo in nerazzurro: "È un grande dirigente e non lo dico io, lo dicono i fatti. È andato alla Juve dopo la Serie B, ha ricostruito una squadra vincente e ha messo in piedi una squadra che anche quest’anno vincerà, forse anche la Champions. Sono dirigenti che valgono come i grandi goleador, chi non vorrebbe Marotta… Certo, passare dalla Juve all’Inter per qualche tifoso può essere fastidioso, ma i grandi dirigenti non devono avere bandiera".

SPORTAL.IT | 05-11-2018 11:20