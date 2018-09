Marotta: "Possiamo solo perdere noi lo scudetto"

L'Amministratore Delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha commentato ai microfoni di Sky le crisi di Inter e Roma.

"Per quanto riguarda l'analisi sulle avversarie, siamo in una fase altamente interlocutoria, siamo all’inizio del campionato, per cui, bisogna avere pazienza nell’esprimere valutazioni e giudizi. Certo, magari i risultati di queste domeniche danno un'immagine un pochino sorprendente, soprattutto perché evidenzia un aspetto fondamentale, che in altri campionati non esiste, cioè, il valore delle cosiddette provinciali".

Ma la Juve si conferma nettamente favorita: "Non dobbiamo nasconderci dietro a un dito nel dire che siamo, sicuramente, la squadra più accredita, il che significa anche essere la più forte. Probabilmente, se non riusciamo a vincere lo scudetto, sarà colpa nostra".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 15:10