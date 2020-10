Marotta: "Premi Champions sempre più importanti"

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato prima della partita tra i nerazzurri e lo Shakhtar Donetks: “Conte era bravo prima e lo è anche oggi, l’approccio di quella gara è identico a quello di oggi, considerando invece che loro hanno cambiato in sette undicesimi. La differenza è questa e chiaramente anche la vetrina, ora siamo in Champions, non è la semifinale di Europa League. Le caratteristiche sono le stesse, questa è una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere”.

Sui premi Champions: “Siamo in una situazione anomala per la pressione degli impegni tra campionato, Champions League e Nazionali. Chiaramente ogni Società risente degli introiti che sono mancati, che servono per dare un equilibrio alla propria gestione di bilancio. Per questo anche l’Uefa nella ripartizione sicuramente terrà conto di questa contrazione economica, quindi ci saranno meno proventi ma questi proventi sono sempre importanti in una economia più generale”.

OMNISPORT | 27-10-2020 19:54