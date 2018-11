Marotta pronto a realizzare il suo sogno all'Inter

Beppe Marotta è pronto a iniziare la sua avventura all’Inter e dopo il suo viaggio a Nanchino nel quartier generale di Suning per conoscere di persona Zhang Jindong.

Il dirigente ex Juventus avrebbe spiegato il suo piano di rilancio per il club milanese per andare a sfidare l’egemonia bianconera in Italia.

Sui conti della società meneghina gravano ancora le restrizioni del Settlement Agreement voluto dalla Uefa, ma se i nerazzurri avranno fatto bene i compiti a casa, dall’estate 2019 saranno liberi da ogni vincolo. Questo ovviamente non significa che potranno fare spese pazze, ma con il giusto equilibrio fra entrate e uscite potranno effettuare un colpo sensazionale sul mercato.

E Marotta ha un solo nome in mente, che ha sempre desiderato portare in bianconero: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Il centrocampista serbo non sta disputando una buona stagione, ma l’ammirazione di Marotta non è certamente scesa e anzi ora il colpo è più fattibile visto che lo stesso Lotito, presidente biancoceleste, sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese rispetto all’estate scorsa quando chiedeva ben 110 milioni di euro per il cartellino del classe 1995.

I contatti fra Marotta e Lotito non si sono mai spenti e potrebbero tornare frequentissimi appena il dirigente prenderà il suo posto alla Pinetina.

Il nome di Milinkovic-Savic raccoglie consenso sia da parte di Luciano Spalletti sia da parte della società che sarebbe pronta anche a qualche sacrificio di mercato per arrivare al serbo, leggasi cessione di Skriniar che permetterebbe di incassare una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Un altro tassello potrebbe essere l’intenzione di Lotito di inserire delle giovani contropartite nell'affare, cosa impossibile fino a qualche mese fa.

Fra gli elementi segnalati dal direttore sportivo Igli Tare, fresco di rinnovo, c’è anche Colidio, che i nerazzurri hanno prelevato dal Boca Juniors per 9,6 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 21:40