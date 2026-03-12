Marotta rifà l’Inter: mercato da oltre 100 milioni, Koné il regalo a Chivu, gli altri nomi. Ma è allarme Bastoni

La priorità è conquistare lo scudetto, ma il club di viale della Liberazione sta già gettando le basi per la rifondazione estiva: tutti i possibili colpi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le grandi manovre sono alle porte. Dopo il flop in Champions la priorità in casa Inter è lo scudetto, poi Marotta darà il via alla rivoluzione. A Chivu il compito di respingere l’assalto del Milan e centrare l’obiettivo tricolore, alla società quello di gettare fin da subito le basi di un mercato che cambierà il volto della rosa nerazzurra. Si va verso una campagna acquisti da oltre 100 milioni: data l’impossibilità di arrivare a Nico Paz, è Koné il regalo da infiocchettare e porgere al tecnico romeno, che lo avrebbe voluto già la scorsa estate. Occhio, però, al fronte cessioni: i gioielli dell’Inter sono corteggiatissimi.

Restyling Inter: mercato da più di 100 milioni

Inutile girarci intorno: i soldi della Champions avrebbero fatto parecchio comodo per aumentare il tesoretto da destinare al mercato. Nello stesso tempo, però, lo stop prematuro che si è registrato ai playoff è un chiaro segnale dei cambiamenti che dovranno riguardare l’organico. La rifondazione non può più essere rimandata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E, allora, via a un restyling che interessa ogni settore del campo. Dalla porta, dove bisognerà individuare l’erede di Sommer, all’attacco, nel caso in cui il club di viale della Liberazione decidesse di cedere Thuram, il big indiziato a lasciare il capoluogo lombardo. Ma è soprattutto a centrocampo che si interverrà con almeno due innesti di livello. Se tutti i nomi appuntati sul taccuino di Marotta e Ausilio fossero acquistati, l’Inter spenderebbe più di 100 milioni per consegnare a Chivu una squadra nuova di zecca.

Koné il super colpo per Chivu

Partiamo da quello che potrebbe essere l’investimento principale della campagna acquisti estiva: Manu Koné. L’Inter ci ha provato lo scorso agosto, dopo che aveva capito che non sarebbe arrivata a Lookman. Ma la Roma, come l’Atalanta, ha fatto muro. Ventiquattro anni, qualità e quantità: per caratteristiche il francese è esattamente ciò che manca alla mediana nerazzurra, che ha bisogno di fisico e idee.

L’assalto è scontato, l’esito della trattativa – però – dipende dai giallorossi. Base d’asta almeno 40-45 milioni e, magari, la possibilità di inserire nell’affare Frattesi così da ammorbidire Gasperini e abbassare la cifra da versare nelle casse dei Friedkin. Preparatevi: l’asse Milano-Roma sarà rovente.

Marotta e i due nomi per il dopo Sommer

Tra le priorità Inter figura l’acquisto di un portiere. Sommer, come i vari Acerbi, De Vrij e Darmian, ha il contratto in scadenza a giugno e lascerà l’Inter (sono invece in corso riflessioni su Mkhitaryan, per cui non è neppure da escludere l’ipotesi ritiro). Tutto lascia immaginare che il prossimo numero uno arriverà dalla Premier League. Già, Vicario e Alisson sono i nomi che stuzzicano il palato di Marotta.

Entrambi sono a caccia del riscatto: l’ex Empoli, 29 anni, sta vivendo una stagione complicatissima al Tottenham e nell’ultima partita di Champions è scivolato persino in panchina a favore del disastroso Kinsky, poi sostituito da Tudor dopo 17’ e due papere; il brasiliano ex Roma, 34 anni, sembra aver perso lo smalto dei tempi d’oro tra incertezze e acciacchi che hanno minato la sua ultima stagione al Liverpool. L’italiano costa circa 30 milioni, per ragioni d’età vale meno il cartellino del sudamericano che, però, guadagna 5 milioni netti ad Anfield.

Le altre idee reparto per reparto

La difesa sarà svecchiata. E non è certo un mistero che in rampa di lancio ci sia Muharemovic, 23enne difensore bosniaco che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Sassuolo. Prezzo del cartellino? Almeno 30 milioni. Rivalità e derby d’Italia a parte, anche la Juventus fa il tifo per i nerazzurri: la Signora, infatti, vanta il 50% della rivendita sull’ex Next Gen, passato ai neroverdi per poco meno di 4 milioni.

Già deciso il futuro di Stankovic jr, che sta incantando con la maglia del Bruges. L’Inter è orientata a riportare a casa il 20enne centrocampista pagando i 25 milioni del diritto di recompra che vanta sul calciatore: Aleksandar, figlio di Dejan, si candida a essere il nuovo Pio Esposito. Per quanto riguarda l’attacco, infine, dipenderà dalle uscite. L’intenzione è quella di valorizzare il golden boy di Castellammare di Stabia, ma in caso di partenza di Thuram servirà comunque un’altra pedina importante.

Allarme Bastoni: c’è il Barcellona

In Spagna non hanno dubbi: come rivelato da Sport, nelle scorse settimane il ds del Barcellona Deco ha incontrato l’agente di Bastoni per capire se esistono i presupposti di un eventuale trasferimento del difensore della Nazionale al Camp Nou.

Chissà che le polemiche post derby d’Italia e i fischi che il classe 1999 sta continuando a ricevere in ogni stadio d’Italia non lo spingano a valutare l’addio. Ad ogni modo, l’Inter chiede non meno di 70 milioni.