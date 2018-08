Marotta rimanda Milinkovic

Il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' poco prima della partita contro la Lazio, anticipo della seconda giornata di Serie A.

Inevitabile un accenno a Sergej Milinkovic-Savic, stella della squadra di Inzaghi e obiettivo mai negato dei bianconeri sul mercato: “Stiamo parlando di un grandissimo talento, diventerà un campione, ma noi abbiamo giocatori di grandissimo prestigio e siamo felici della rosa che abbiamo allestito”.

Contro i biancocelesti sono partiti dalla panchina Cuadrado, Douglas Costa e Dybala. Le risorse a disposizione di Allegri sembrano infinite…: “Alla Juventus non esiste divario tra titolari e riserve, la Juventus ha tantissimi impegni nel corso della stagione. Abbiamo voluto allestire una rosa altamente competitiva proprio per far fronte ai tanti impegni, anche quelli delle Nazionali”.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 19:30