Marotta scarica Eriksen: "Non funzionale al progetto"

Momento complicato per l’Inter che vede complicarsi il cammino sia in Champions League che in campionato. E anche Beppe Marotta non si nasconde.

L’amministratore delegato nerazzurro, intervistato da ‘Sky Sport’, riconosce che le cose non stanno girando per il verso giusto. “Questo è un momento di grande difficoltà. Un risultato positivo aiuta a risolvere alcune problematiche. E’ una stagione difficile, anomala, con tanti impegni ravvicinati. In campionato c’è una serie di squadre molto vicine. Sicuramente le prestazioni devono essere più convincenti, ma questo è un lavoro che sta facendo Antonio Conte”.

Riguardo al caso Eriksen infine Marotta ribadisce che il giocatore potrebbe finire sul mercato già a gennaio, ma allo stesso tempo difende il suo acquisto. “Capita che alcuni giocatori risultino non funzionali al sistema di gioco. Noi a gennaio abbiamo colto una grande opportunità, abbiamo acquistato per venti milioni quello che a detta di tutti è un grande giocatore. Se il giocatore non avrà disputato alcune partite sarà il primo a chiedere di essere trasferito”.

OMNISPORT | 28-11-2020 15:20