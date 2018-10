Marotta, si punta anche sul Monza

Gli resta ancora una decina di giorni da vivere in bianconero, poi Giuseppe Marotta saluterà la Juventus e, di sicuro, non gli mancheranno le offerte per rimanere nel calcio che conta. L’ormai ex direttore generale juventino, dopo otto anni costellati di successi, ha già sulla scrivania diverse proposte. La più concreta, ritengono i bookmaker, è quella dell’Inter. Fatta al diretto interessato, dal vivo, da Steven Zhang e poi ribadita via telefono. La serie ripetuta di contatti indica che l’affare è caldissimo, tant’è che gli analisti Sisal Matchpoint danno i nerazzurri in pole come prossima destinazione di Marotta, a 2,50.

Il tabellone scommesse, poi, riporta Agipronews, suggerisce un ritorno di fiamma del Milan, a 3,50, che aveva già provato a contattarlo nella scorsa primavera, ricevendo un secco no. Si sale a 7,50 per la strada che porta a Roma, mentre sarebbe suggestiva la sfida Monza, proposta a 16,00, così come l’approdo al Napoli. Nel club biancorosso ha già lavorato alla fine degli anno ’80.

Si punta, infine, a 20,00 su un ritorno alla Sampdoria, mentre è data a 3,00 l’opzione “altro”, nella quale è compresa anche la possibilità che Marotta provi la scalata istituzionale fino al vertice della FIGC, dove, secondo gli ultimi rumours, lo vorrebbe il presidente della Serie C Gabriele Gravina.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 12:40