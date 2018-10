Marotta spiazza la Juventus, ecco la mossa a sorpresa

È trascorso ormai un mese dall’improvvisa separazione tra la Juventus e Beppe Marotta. Al termine della partita vinta 3-1 contro il Napoli, primo snodo in campionato della stagione dei bianconeri, l’amministratore delegato e direttore generale del club campione d’Italia senza continuità dal 2012 si presentò davanti alle telecamere per confermare le voci che giravano già dalla mattina e annunciare la fine di un’avventura iniziata nel 2010. Sono seguite settimane di gelo tra le parti, ancora formalmente legate da un contratto oltre che dalla presenza di Marotta nel Consiglio di Amministrazione, prima che proprio durante l’ultimo Cda, attraverso un comunicato, venisse ufficializzato dalla società del presidente Agnelli il divorzio tanto dal dirigente varesino che dal Chief Financial Officer Aldo Mazzia.

Per il momento la Juventus andrà avanti senza sostituire Marotta, o almeno senza farlo pescando una figura esterna, bensì aumentando le deleghe e i poteri del vice-presidente Nedved e del direttore sportivo Fabio Paratici, la cui esposizione mediatica è già aumentata. La curiosità è allora tutta per conoscere quale sarà il futuro lavorativo di Marotta, avvicinato ormai da 30 giorni a diverse soluzioni. Sfumate in fretta le ipotesi legate a Napoli e Roma, che avrebbero allontanato troppo l’esperto dirigente dalla famiglia, così come l’approdo in Federazione come responsabile del Club Italia, voce smentita dallo stesso Marotta subito dopo aver ufficializzato l’addio alla Juventus, sembra probabile a breve termine che l’ex dg della Sampdoria entrerà nella squadra dirigenziale dell’Inter. Interrogato a proposito durante il Cda che ne ha sancito l’elezione a presidente al posto di Erick Thohir, Steven Zhang ha smentito che tra le parti ci siano stati contatti, ma non che il matrimonio si possa fare in futuro: “Non abbiamo sentito Marotta, ma in futuro chissà che possa succedere qualcosa…”.

Un’apertura che sottintende come il matrimonio sia tutt’altro che improbabile, sulla scorta anche dei ripetuti endorsement arrivati dall’ex presidente Massimo Moratti, favorevole all’approdo in società di un dirigente così esperto. Proprio come successo alla Juventus con Andrea Agnelli, Marotta all’Inter potrebbe accompagnare la crescita del giovane Zhang, anche se andrebbero poi spartiti in fretta i compiti tanto con il ds Piero Ausilio che con il Ceo Alessandro Antonello, destinato comunque a restare in società e appena cooptato nel Cda. Prima di tutto, comunque, Marotta deve rescindere il legame contrattuale con la Juventus. Entrambe le parti sembrano voler sbrigare la pratica in fretta ma, secondo quanto riporta il 'Corriere della Sera', il primo, significativo e forse decisivo passo potrebbe arrivare proprio da Marotta, pronto a dare una robusta sforbiciata alla buonuscita che gli spetterebbe dal club di Corso Ferraris, pur di iniziare la nuova esperienza e mettersi alle spalle l’amaro distacco dalla Juventus.



SPORTAL.IT | 29-10-2018 13:15