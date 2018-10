Marotta, tutte le strade portano all'Inter

Non ha parlato di anno sabbatico, né di pausa di riflessione, anzi. Non ha ancora formalizzato dal punto di vista burocratico il suo divorzio dalla Juventus, né si è già accordato per una buona-uscita che Beppe Marotta già pensa a un nuovo matrimonio: “Per il futuro non escludo di accasarmi in un altro grande club. Sono 40 anni che lavoro ininterrottamente in club calcistici ed è la prima volta che mi fermo durante il campionato. Forse avrò bisogno un po’ di ricaricarmi, ma avrei voglia di ripresentarmi ai nastri di partenza nella prossima stagione”.

I giochi però si fanno adesso, dove andrà Marotta l’anno prossimo? Tutte le piste portano all’Inter, a dispetto di una rivalità eterna, di tanti dispetti e polemiche, di quel bag chiamato Calciopoli mai assorbito da nessuna delle due parti, di quegli scudetti veri e di cartone. Perché l’Inter? Non solo per esclusione ma per attrazione reciproca. Il Milan è fuori gioco, vuoi perché le caselle sono già fin troppo impegnate (ma un contatto c’era stato in passato e proprio una possibile discussione con il gruppo Elliott sarebbe stato uno dei motivi della rottura con Agnelli), il Napoli è un’ipotesi che non è mai attecchita: De Laurentiis è un padre-padrone che da tempo ha fatto a meno della figura del dg classico, da quando diede il benservito a Pierpaolo Marino, e le piste estere non si sono ancora attivate. Del resto la notizia è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, nessuno poteva ipotizzare di fare la corte a un dirigente che sembrava saldamente legato nel presente come nell’immediato futuro ai campioni.

Con l’Inter invece sembra esserci sintonia, è una figura che manca, sarebbe il supporto ideale per Ausilio. Con l’attuale ds Marotta potrebbe ricreare quella coppia dei miracoli che c’era in bianconero con Paratici e contribuire alla crescita – anche a livello internazionale – dei nerazzurri. E con Spalletti? C’è stima reciproca, pochi gli screzi in passato. Quando arrivò all’Inter il tecnico di Certaldo ebbe solo un lieve battibecco a distanza con il dg dicendo: “Marotta dice che serve una famiglia come gli Agnelli alle spalle? Sono stato in Cina e ho conosciuto la nuova proprietà, una realtà eccezionale. Ho conosciuto anche la famiglia, è gente che vuole vincere, che farà investimenti importanti per far crescere il calcio in Italia e in Cina”. Ed è proprio la proprietà cinese lo sponsor principale di Marotta e che vorrebbe portare a Milano il dirigente. Zhang avrebbe già mosso i suoi passi. E per Marotta miglior rivincita che portare l’Inter a superare la Juve non potrebbe esserci…

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 03-10-2018 10:15