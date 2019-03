Marotta vede Icardi e Wanda, ecco l'esito dell'incontro

L’unica certezza nel sempre più intricato caso legato a Mauro Icardi e ai difficili rapporti del giocatore e della moglie-agente con l’Inter è che… non ci sono certezze.

Dopo che il rifiuto dell’argentino alla convocazione per la trasferta di Europa League a Francoforte contro l’Eintracht, a causa del persistere del dolore al ginocchioche si prolunga ormai da oltre due settimane, sembrava aver determinato il rinvio dell’attesissimo incontro tra l’ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta e Wanda Nara, volto a fare il punto della situazione e a sbloccare da una parte il ritorno in gruppo dell’ex capitano, dall’altro il dialogo in proiezione futura, ecco la sorpresa.

Marotta ha infatti incontrato nella giornata di mercoledì tanto Icardi quanto Wanda Nara. A darne comunicazione è stato il profilo Twitter dell’Inter, attraverso uno scarno comunicato nel quale si riporta che si è trattato di “un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte”. Si potrebbe quindi pensare a un vertice interlocutorio, ma dopo venti giorni in cui ci si è parlati a mezzo stampa o attraverso i social il passo in avanti è concreto e fa segnare il disgelo ufficiale tra le parti.

Ma se Marotta sembra disposto al dialogo, le posizioni del ds Ausilio e di Spalletti sarebbero più intransigenti. Icardi, però, non sembra disposto a fare passi indietro, leggi chiarimenti con allenatore e compagni, se non dopo un confronto diretto con il presidente Steven Zhang, il quale a propria volta non dovrebbe arrivare in Italia prima del derby.

Resta quindi possibile la convocazione per la gara contro i rossoneri in programma il 17 marzo, ultima partita prima della sosta e snodo potenzialmente cruciale per la corsa dell’Inter ad un posto in Champions, complicata dagli ultimi risultati e dal sorpasso subito dallo stesso Milan dopo l’ultima giornata. Convocazione possibile ginocchio permettendo, ovviamente, e comunque i colpi di scena sono all’ordine del giorno…

SPORTAL.IT | 06-03-2019 14:25