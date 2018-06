Marouane Fellaini-Milan: resta il mistero

Marouane Fellaini alimenta il mistero sul proprio futuro.

Il capellone belga, ora in Russia dove sta partecipando ai Mondiali con i 'Diavoli Rossi', ha fatto capire di non avere ancora preso una decisione ma ha anche aggiunto che domenica sarà più chiaro.

L'addio al Manchester United è pressoché certo dopo il mancato prolungamento di contratto, l'interesse del Milan c'è, ma la situazione societaria dei rossoneri non aiuta. In concreto è probabile che il centrocampista vada a giocare in Cina. Ancora qualche giorno e se ne saprà di più.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 16:40