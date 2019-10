Marquez a Lorenzo: "Se sei lento stai attento"

Ancora scintille in casa Honda: Marc Marquez e Jorge Lorenzo sono entrati in collisione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia.

Il campione del mondo del 2019 si è poi soffermato sulla questione. "Non chiedo sanzioni per nessuno – ha tenuto a sottolineare -. E meno che meno per il mio compagno di squadra. Non sarebbe logico. Siamo piloti, abbiamo esperienza, parlando ci si capisce. Gli ho detto che quando è lento deve essere vigile, perché la situazione può diventare pericolosa".

