Marquez: "Al Mugello fatico ma quest'anno..."

Il centauro della Honda Marc Marquez parla in vista del Gran Premio d'Italia al Mugello: "Dopo Le Mans, spero innanzitutto che il meteo sia clemente al Mugello. Il circuito mi piace, nonostante non abbiamo mai raggiunto buoni risultati. Se lavoreremo bene fin dal giovedì come nelle precedenti gare, sono sicuro che faremo una buona prestazione".

"Ho fiducia che potremo fare una buona gara – ha continuato il campione del mondo -. I nostri avversari sono sempre molto forti su questo circuito, potrebbe essere una gara molto divertente domenica".

SPORTAL.IT | 28-05-2019 14:25