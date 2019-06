Marquez al vetriolo con Lorenzo

Marc Marquez ai microfoni di Sky è soddisfatto per il suo secondo posto al Mugello: "Il mio obiettivo era chiudere davanti a Dovizioso, Rins o Rossi e sono davvero felice di esserci riuscito".

Il centauro catalano è invece durissimo nei confronti del compagno di scuderia Jorge Lorenzo, che sabato ha chiesto alla Honda una moto più facile da guidare: "Anch'io voglio una moto più facile, lui non ha provato la 2015 e 2016, quella era una moto difficile… comunque per chiedere le cose devi essere davanti, se non sei davanti… Crutchlow e Nakagami hanno fatto una bella gara ad esempio".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 15:31