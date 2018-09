Marquez, avanti ma nulla è già scritto

(ANSA) – ROMA, 18 SET – I 67 punti che tengono a distanza Andrea Dovizioso non autorizzano festeggiamenti anticipati. Ne è convinto Marc Marquez che per il Gp di Aragon – 14/a gara del 2018 – si prepara all’ennesima battaglia. L’anno scorso i due arrivarono in Spagna a pari punti (199). “In questa stagione ho un vantaggio. Questo non significa che sia finita però – sottolinea il campione del mondo MotoGp – Al contrario, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché sembra che le Ducati siano veloci e costanti su ogni pista. Ad Aragon cercheremo di essere competitivi fin dall’inizio e prepararci bene per il weekend”.

“E’ una delle mie piste preferite – aggiunge il campione della Honda – Un tracciato sul quale normalmente mi sento a mio agio. Ho voglia di correre davanti al mio pubblico”. Non sarà una gara come tutte le altre. Aragon, infatti, dedicherà la curva numero 10 al talento di Cervera: “Sarà un GP speciale quello di questa stagione, è la prima volta che un circuito mi dedica una curva, sono molto emozionato per questo”.

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 16:08