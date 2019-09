Marquez beffa Quartararo a Misano, Valentino Rossi giù dal podio

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione del mondo trionfa piazzando un sorpasso all’ultimo giro sul centauro della Yamaha Fabio Quartararo: ormai vede il titolo (+88 su Dovizioso). Completa il podio un altro spagnolo, Maverick Vinales. Poi tre italiani: Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Al via gran duello Vinales-Quartararo, el Diablo prende il comando della corsa al terzo giro. Poche curve dopo anche Marquez sorpassa la Yamaha ufficiale e si mette all’inseguimento del pilota Petronas. Più staccati tutti gli altri, in difficoltà Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che partiti nelle retrovie non riescono ad avere lo spunto giusto in partenza.

Al sesto giro Marquez aggancia Quartararo: il numero 93 si mette alle sue spalle e studia il francese in vista del corpo a corpo finale. Dietro Vinales al terzo posto non riesce a tenere il ritmo della coppia di testa, mentre Rossi insidia la quarta piazza di Morbidelli. Dovizioso sesto.

Valentino Rossi in crescita: a undici giri dal termine si infiamma il duello con Morbidelli, il Dottore al 17esimo attacca e sorpassa l’allievo, prendendosi la quarta posizione.

La gara si gioca negli ultimi giri: Marquez gli ringhia alle sue spalle ma Quartararo mostra grande sangue freddo e riesce a tenere dietro il campione del mondo con alcune staccate molto al limite. All’ultimo giro però Marquez trova l’apertura e passa Quartararo: il catalano vince il corpo a corpo finale e si aggiudica il Gp.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Quartararo

Vinales

Rossi

Morbidelli

Dovizioso

Pol Espargaro

Mir

Miller

Petrucci

SPORTAL.IT | 15-09-2019 14:53