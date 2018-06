Marquez beffa tutti ad Assen, Valentino Rossi stupisce ancora

Marc Marquez si è aggiudicato la pole ad Assen, settima tappa del Mondiale di MotoGp.

Il centauro della Honda in 1:32.791 si è piazzato davanti a tutti anticipando di un soffio Cal Crutchlow che gli è distante appena 41 millesimi.

Ottimo risultato per Valentino Rossi che ha fatto tutte le qualifiche dolorante a causa di una botta alla mano destra dopo una scivolata nelle ultime libere: il Dottore si è piazzato terzo a soli 59 millesimi dalla testa occupata dalla Honda.

Apre la seconda fila il ducatista Andrea Dovizioso che riesce ad essere più veloce di Rins e dell’altra Yamaha di Viñales. Da segnalare la grande vicinanza che c’è tra i primi quattro che sono separati da 79 millesimi.

Espargaro, Zarco e l’italiano Iannone la terza fila dove non c’è spazio per il maiorchino di Jorge Lorenzo che si deve accontentare della decima piazza. Petrucci e Bautista chiudono la griglia di coloro che hanno partecipato alla Q1.

Q1 a cui non è riuscito a partecipare Dani Pedrosa: lo spagnolo sulla Honda si è qualificato addirittura diciottesimo. Da segnalare l’assenza in Olanda di Franco Morbidelli.

È soddisfatto Marc Marquez all’arrivo del parco chiuso: “Sono molto contento perché è la mia prima pole su questo circuito. In particolare il passo gara è molto positivo e questo mi lascia ben sperare per domani”.

“In queste situazioni ci vuole anche un po’ di fortuna – il commento invece di Valentino Rossi -. Eravamo tutti molto vicini e mi sono trovato nel posto giusto. In gara farò come al solito il massimo”

E’ raggiante anche Cal Crtuchlow: “Il pubblico qui ad Assen è fantastico ed anche per questo partire in prima fila qui è suggestivo. Sono molto carico per la gara di domenica”.

Ecco i primi dieci classificati in griglia:

Marquez

Crutchlow

Rossi

Dovizioso

Rins

Viñales

Espargaro

Zarco

Iannone

Lorenzo

SPORTAL.IT | 30-06-2018 15:15