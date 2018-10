Marquez beffa un Valentino Rossi rinato. Lorenzo si arrende

Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Buriram, in Thailandia, precedendo un Valentino Rossi clamorosamente rinato e Andrea Dovizioso. Il numero 93 della Honda e leader del Mondiale ha beffato il Dottore di appena 11 millesimi con il tempo di 1:30.088. Dopo gli ultimi aggiornamenti, grandi progressi della Yamaha, che piazza anche Maverick Vinales al quarto posto. Dovizioso è terzo a un decimo. Crutchlow è quinto seguito dalla Suzuki di Iannone e dalla Honda di Pedrosa, completano la top ten Zarco, Petrucci e Miller.

L’altro ducatista Jorge Lorenzo si è invece arreso dopo la caduta nelle seconde libere: non parteciperà al Gp della Thailandia per provare ad essere pronto a Motegi. "Sembrava tutto troppo bello per essere vero, che non mi fossi fatto nulla nella caduta, invece c'è questa fissura che mi fa molto male e che mi impone di tenere bloccato e a riposo il polso per le prossime due settimane, così da sperare di poter correre a Motegi".

"Anche lì sarà dura, peccato perché Motegi è una delle mie piste preferite, ma l'idea è di provarci. Correre qui in Thaliandia avrebbe avuto senso solo se fossi stato in testa al Mondiale, così invece sarebbe solo un rischio inutile. Peccato, però, perché prima di cadere stavo progredendo e mi sentivo bene. Se non altro, ho la tranquillità di sapere che non sono caduto per un mio errore ma per un problema tecnico che non si ripeterà più", ha spiegato Jorge, che si è infortunato due settimane fa nel primo giro del Gran Premio di Aragon.

La griglia di partenza: (primi dieci)

1 M. MARQUEZ 1:30.088

2 V. ROSSI +0.011

3 A. DOVIZIOSO +0.139

4 M. VIÑALES +0.240

5 C. CRUTCHLOW +0.268

6 A. IANNONE +0.331

7 D. PEDROSA +0.370

8 J. ZARCO +0.383

9 D. PETRUCCI +0.511

10 J. MILLER +0.572

SPORTAL.IT | 06-10-2018 10:10