Marc Marquez come Valentino Rossi: esordio in Formula 1

Marc Marquez come Valentino Rossi: il centauro della Honda, campione del mondo in carica, ha provato per la prima volta nella sua vita una monoposto di Formula 1.

Il numero 93 a Zeltweg si è messo al volante di una Red Bull del 2014 motorizzata Honda ma con livrea della Toro Rosso. Marquez ha effettuato alcuni giri di prova per prendere confidenza del circuito, poi ha fermato il cronometro sull’1’14″90.

“Incominciamo”, ha scritto il pilota catalano su Instagram appena prima di iniziare la nuova avventura, osservato anche da un certo Niki Lauda, tre volte campione del mondo di F1.

Marquez non è stato il primo pilota MotoGp a provare una Formula 1. In passato Valentino Rossi ha guidato più volte una monoposto Ferrari stupendo anche Michael Schumacher, mentre Jorge Lorenzo era salito invece due anni fa sulla Mercedes W05 Hybrid con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale nel 2014.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 17:30