Marquez concorda con Valentino Rossi

Terza pole position della stagione per Marc Marquez, che conferma di avere un feeling particolare con il circuito del Sachsenring, dove lo spagnolo partirà domenica davanti a tutti per la sesta volta consecutiva: “Abbiamo fatto una bella strategia con tre gomme, era nuova, nessuno l’aveva fatto qui. Penso sia questo ad avermi dato la pole, ma l’abbiamo davvero sudata” il commento del campione del mondo al termine delle qualifiche.

Marquez sorvola poi sulla polemica tra Lorenzo e Petrucci e concorda con Rossi: a fare la differenza saranno le gomme: “Mi dispiace per Danilo perché anche l’anno scorso è andata così… Per me saranno due gare, i primi 15 giri e la parte restante: nella prima parte tutti andranno forte, mentre in vista della seconda abbiamo lavorato per preservare le gomme. Domani sarà quello a fare la differenza".

SPORTAL.IT | 14-07-2018 21:20