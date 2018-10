Marquez, dichiarazione a sorpresa su Rossi

Marc Marquez durante le celebrazioni per la vittoria del Mondiale ha parlato anche di Valentino Rossi, che, con sette Mondiali vinti in MotoGp, nove totali, gli è ancora davanti nel palmarés.

"Chi sono i tre piloti migliori della storia? Agostini, Nieto e Rossi, sono quelli che hanno ottenuto più titoli in carriera. Alla fine della mia si vedrà cosa diranno i miei numeri, ma io non penso ai record", sono le parole al quotidiano As.

Nella stessa intervista, Marquez ha parlato anche di Dovizioso: "Il rivale è colui che ti fa crescere. Tu ti alleni e migliori perché sai che lui si sta allenando e migliorando. Il momento peggiore dell'anno? La caduta al Mugello, il mio unico grande errore".

SPORTAL.IT | 22-10-2018 12:50